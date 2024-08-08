Жан Беленюк здобув бронзу на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі

Жан Беленюк приніс Україні четверту бронзову медаль на Олімпіаді-2024.

Український спортсмен та народний депутат Жан Беленюк здобув "бронзу" Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів. Він переміг поляка Аркадіуша Кулинича з рахунком 3:1. Це четверта бронза України на Олімпіаді-2024.

Для Жана Беленюка – це вже третя медаль Олімпійських ігор. Він здобув срібло у 2016 році та золото у 2020 році.

Нагадаємо, що Олександр Хижняк приніс Україні третє золото на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

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