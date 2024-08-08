Жан Беленюк завоевал бронзу на Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе

Жан Беленюк принес Украине четвертую бронзовую медаль на Олимпиаде-2024

Украинский спортсмен и народный депутат Жан Беленюк получил "бронзу" Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе в весе до 87 килограммов. Он победил поляка Аркадиуша Кулинича со счётом 3:1. Это четвёртая бронза Украины на Олимпиаде-2024.

Для Жана Беленюка это уже третья медаль Олимпийских игр. Он получил серебро в 2016 году и золото в 2020 году.

Напомним, Александр Хижняк принес Украине третье золото на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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