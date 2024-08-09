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Могут ли органы Гоструда осуществлять проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде во время войны

08:12, 9 августа 2024
Государственная служба по вопросам труда и его территориальные органы могут осуществлять меры государственного надзора за соблюдением законодательства о труде юридическими лицами, независимо от формы собственности и вида деятельности.
Могут ли органы Гоструда осуществлять проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде во время войны
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, могут ли органы Гоструда осуществлять проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде во время войны.

В период действия военного положения Государственная служба Украины по вопросам труда и ее территориальные органы могут осуществлять меры государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде юридическими лицами независимо от формы собственности, вида деятельности, хозяйствования и физическими лицами, использующими наемный труд, в части соблюдение требований Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», а также по выявлению неоформленных трудовых отношений и законности прекращения трудовых договоров.

Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) осуществляются в порядке, установленном Законом Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", с учетом особенностей, определенных Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

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