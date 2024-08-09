Тракторист отказался пройти осмотр на состояние опьянения и обвинил полицию в противоправном проникновении в его домовладение: чем все закончилось

Мужчина обжаловал решение суда, которым его признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и назначили штраф с лишением прав на год.

Ровенский апелляционный суд отказал 27-летнему жителю Заречненщины, который обжаловал решение местного суда о признании его виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и наложении на него административного взыскания в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами в течение года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

И хотя в апелляционной жалобе речь шла о том, что патрульные полиции нарушили порядок осмотра состояния алкогольного опьянения, поскольку они его не останавливали, а противоправно проникли в его домовладение, где безосновательно предлагали ему пройти проверку на состояние опьянения, в материалах дела имеются доказательства, полностью опровергающие утверждение апеллянта. Поэтому его требование об отмене обжалуемого постановления и закрытии производства по делу безосновательно.

В частности, видеозапись с нагрудной камеры с места происшествия подтверждает, что апеллянт находился за рулем малогабаритного трактора «DW240B», а когда заметил экипаж полицейских во избежание общения с патрульными, а в дальнейшем — административной ответственности, заехал с намерением спрятаться в собственный двор.

В конце концов, полицейские предложили трактористу, у которого были признаки опьянения, пройти осмотр на месте или в медицинском учреждении. Поскольку тот отказался – патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вместе с актом отказа от проведения такого осмотра и направлением водителя на осмотр в медицинское учреждение видеозаписью из нагрудной камеры работника полиции направили для рассмотрения в местный суд.

Оставляя обжалуемое постановление суда первой инстанции без изменений, апелляционный суд принял во внимание собранные по делу доказательства, подтверждающие виновность нарушителя, который разными способами пытался избежать ответственности, предусмотренной ч. 1 в. 130 КУоАП.

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