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Тракторист відмовився пройти огляд на стан сп’яніння та звинуватив поліцію у протиправному проникненні в його домоволодіння: чим все закінчилося

10:00, 9 серпня 2024
Чоловік оскаржив рішення суду, яким його визнали винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та призначили штраф з позбавленням прав на рік.
Тракторист відмовився пройти огляд на стан сп’яніння та звинуватив поліцію у протиправному проникненні в його домоволодіння: чим все закінчилося
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Рівненський апеляційний суд відмовив 27-річному мешканцеві з Зарічненщини, який оскаржив рішення місцевого суду про визнання його винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та накладенні на нього адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами упродовж року. Про це повідомляє пресслужба суду. 

І хоча в апеляційній скарзі йшлося про те, що патрульні поліції порушили порядок огляду на стан алкогольного сп’яніння, оскільки вони його не зупиняли, а протиправно проникли до його домоволодіння, де безпідставно пропонували йому пройти освідування на стан сп’яніння, у матеріалах справи наявні докази, які повністю спростовують твердження апелянта. А тому його вимога про скасування оскаржуваної постанови та закриття провадження у справі є безпідставною.

Зокрема, відеозапис з нагрудної камери з місця події підтверджує, що апелянт перебував за кермом малогабаритного трактора «DW240B», а коли помітив екіпаж поліцейських, аби уникнути спілкування з патрульними, а в подальшому — адміністративної відповідальності, заїхав з наміром сховатися у власне подвір’я.

Зрештою, поліцейські запропонували трактористові, у якого були ознаки сп’яніння,  пройти огляд на місці або ж у медичному закладі. Оскільки той відмовився — патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та, разом із актом відмови від проведення такого огляду та направленням водія на огляд до медичного закладу, відеозаписом з нагрудної камери працівника поліції, скерували для розгляду до місцевого суду.

Залишаючи оскаржувану постанову суду першої інстанції без змін, апеляційний суд взяв до уваги зібрані у справі докази, що підтверджують винуватість порушника, який у різні способи намагався уникнути відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 130 КУпАП.

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