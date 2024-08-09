Аттестация рабочих мест во время военного положения: что нужно знать

Гоструда объясняет, кто может проводить аттестацию и какие последствия в случае не проведения.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда напоминает нюансы проведения аттестации рабочих мест во время военного положения.

Аттестация рабочих мест по условиям труда – это процедура, которая проводится на предприятиях и организациях независимо от форм собственности и хозяйствования, где технологический процесс, используемое оборудование, сырье и материалы являются потенциальными источниками вредных и опасных производственных факторов, которые могут неблагоприятно влиять на состояние здоровья работников, а также на их потомков как сейчас, так и в будущем.

Основная цель аттестации состоит в регулировании отношений между работодателем и работниками в области реализации прав на здоровые и безопасные условия труда, льготное пенсионное обеспечение, льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях.

Аттестация проводится согласно Порядку и методическим рекомендациям по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, которые утверждаются Минсоцполитики и Минздрава.

Аттестация проводится аттестационной комиссией, состав и полномочия которой определяются приказом по предприятию, организации, в сроки, предусмотренные коллективным договором, но не реже одного раза в пять лет. В состав комиссии включается уполномоченный представитель выборного органа первичной профсоюзной организации, а в случае отсутствия профсоюзной организации – уполномоченное наемными работниками лицо.

Ответственность за своевременное и качественное проведение аттестации возлагается на руководителя предприятия, организации. Внеочередная аттестация проводится в случае коренного изменения условий и характера работы по инициативе работодателя, профсоюзного комитета, трудового коллектива, органов Гоструда. К проведению аттестации могут быть привлечены проектные и научно-исследовательские организации, технические инспекции труда профсоюзов, территориальные органы Гоструда.

Также предусмотрено проведение внеочередной аттестации в случае коренного изменения условий и характера работы по инициативе работодателя, профсоюзного комитета, трудового коллектива или его выборного органа, органов Государственной службы Украины по вопросам труда.

Атестація робочих місць передбачає:

установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;

санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;

установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;

обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці.

Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться лабораторіями, атестованими Держпраці і МОЗ в порядку, визначеному Мінсоцполітики разом з МОЗ.

Оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться з метою встановлення класів (ступенів) шкідливих умов праці відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ. Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років. Результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств, установ та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильністю застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, Переліків робіт з особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці, покладається на Держпраці.

Результат атестації

Результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників, під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств, установ та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Проведення атестації за умовами праці – це можливість якісного соціального захисту працівників – надання пенсій за віком на пільгових умовах, інших пільг та компенсацій. А також розроблення і реалізація організаційних, технічних, економічних заходів щодо поліпшення умов праці

Наслідки не проведення атестації

Що чекає на тих хто не проводить атестацію за умовами праці:

порушник – керівник підприємства, може бути притягнений до адміністративної відповідальності у вигляді сплати штрафу згідно ч. 1 ст. 41 КУпАП щодо порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення;

щодо порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення; якщо атестація не проводилася, але підприємство несе затрати на виплату компенсацій і надання гарантій працівникам (додаткові відпустки, підвищена оплата праці, спецодяг тощо), при перевірці можуть виникнути питання з приводу правомірності таких виплат (якщо роботодавець перебуває на бюджетному фінансуванні), а також проблеми з оподаткуванням таких виплат;

якщо підприємство не проведе атестацію і не надаватиме працівникам належні гарантії та компенсації, то кожен працівник, що працює у шкідливих та небезпечних умовах, може звернутися до суду і вимагати відшкодування матеріального і морального збитку. У такому разі, непроведення атестації не тільки не врятує роботодавця від відповідальності, але, навпаки, стане доказом його провини.

Також не проведення атестації призведе до порушення прав працівників – фактично, виконуючи шкідливі або важкі роботи, наймана особа не одержить передбачених законодавством компенсацій і соціальні гарантії. Це дає підставу працівнику розривати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку (ч. 3 ст. 38 КЗпП), а також звернутися до суду (ст. 221 КЗпП).

Атестація робочих місць є обов’язковою лише за наявності шкідливих та небезпечних умов. У всіх інших випадках це право роботодавця, а не обов’язок.

Хто може проводити атестацію за умовами праці

Проводити атестацію робочих місць за умовами праці можуть лише лабораторії , що входять до атестованих лабораторій, згідно «Порядку атестації лабораторії на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» та розміщені на офіційному сайті Держпраці.

Кабмін постановою від 30.06.2023 №660 вніс зміни до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Зокрема визначено, що атестація, строк проведення якої настав у період воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, проводиться протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Результати атестації, проведеної до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.

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