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Український боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном

08:30, 8 серпня 2024
Олександр Хижняк приніс Україні третє золото на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Український боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном
Фото: bbc.co.uk
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Український боксер Олександр Хижняк переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів у бою за золоту медаль Олімпійських ігор-2024 з боксу у ваговій категорії до 80 кг.

Підсумковий рахунок поєдинку — 30:27, 30:27, 28:29, 29:28, 29:28.

Таким чином, 29-річний полтавець завоював своє перше золото Олімпіади. Хижняк є срібним призером Токіо-2020 у ваговій категорії до 75 кг. У фіналі він програв бразильцю Еберту Консейсао технічним нокаутом в 3 раунді.

24-річний Оралбай є чемпіоном світу-2023. Для нього ці Олімпійські ігри були першими в кар'єрі.

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