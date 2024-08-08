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Чи дадуть відстрочку чоловіку, який був відрахований з бакалаврату, а зараз поновився або заново вступив — відповідь МОН

08:12, 8 серпня 2024
У МОН роз’яснили питання відстрочки для чоловіків, які вступають на бакалаврат.
Чи дадуть відстрочку чоловіку, який був відрахований з бакалаврату, а зараз поновився або заново вступив — відповідь МОН
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Під час воєнного стану в контексті законодавства про мобілізацію в Україні діють обмеження на відстрочку, які стосуються послідовності освітніх рівнів. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у коментарі УП.

«Якщо особа вже має бакалаврський ступінь або вступила колись на бакалаврат і була відрахована, а зараз поновилася на навчанні або заново вступила на іншу спеціальність – вона не матиме права на відстрочку», - заявив він.

Говорячи про приріст вступників на бакалаврат він заявив: «якщо це особи, у яких мотивація отримати відстрочку, то це вступники, які колись завершили ПТУ чи коледжі. На інших відстрочка не поширюється. Але сам факт, що доросле населення здобуває вищу освіту слід тільки вітати».

При цьому Винницький додав, що наразі жодних додаткових обмежень щодо вступу до бакалаврат не планується.

«Кожен має право здобувати освіту будь-якого рівня (за конкурсом) і держава зацікавлена в тому, щоб наше суспільство було високоосвічене», – сказав Михайло Винницький.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, у 2024 році у національному мультипредметному тестуванні (НМТ) взяли участь понад 18,6 тисяч чоловіків віком від 25 до 60 років.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляв, що через збільшення кількості чоловіків вікової категорії 25+ по відношенню до кількості такої ж категорії довоєнного періоду, МОН висунуло гіпотезу, що біля 200 тисяч чоловіків вступає у заклади вищої освіти для фіктивного навчання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у МОН повідомили, що у 2024 році скасовано вступ на денну форму навчання в аспірантурі за контрактом та відкориговано правила щодо поновлення навчання в аспірантурі, щоб, як зазначили в МОН, «навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації».

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах.

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