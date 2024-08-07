У Курській області загинув російський пропагандист Євген Піддубний — ЗМІ

У середу, 7 серпня, у Курській області загинув відомий російський пропагандист Євген Піддубний.
Інформацію про смерть Піддубного вже підтвердили в держдумі рф, низці росЗМІ та телеграм-каналів.
За попередніми даними, машину з воєнкора атакував FPV-дрон.
Слід зазначити, що «Z-воєнкор» також вів свій телеграм-канал. Піддубний транслював російську пропаганду більш як на 700 тисяч підписників.
Раніше ЗМІ писали, що ЗСУ присутні у 11 населених пунктах Курської області.
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