У Курській області загинув російський пропагандист Євген Піддубний — ЗМІ

Євген Піддубний загинув від FPV-дрону.

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У середу, 7 серпня, у Курській області загинув відомий російський пропагандист Євген Піддубний.

Інформацію про смерть Піддубного вже підтвердили в держдумі рф, низці росЗМІ та телеграм-каналів.

За попередніми даними, машину з воєнкора атакував FPV-дрон.

Слід зазначити, що «Z-воєнкор» також вів свій телеграм-канал. Піддубний транслював російську пропаганду більш як на 700 тисяч підписників.

Раніше ЗМІ писали, що ЗСУ присутні у 11 населених пунктах Курської області.

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