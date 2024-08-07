Евгений Поддубный погиб от FPV-дрона.

В среду, 7 августа, в Курской области погиб известный российский пропагандист Евгений Поддубный.

Информацию о смерти Поддубного уже подтвердили в госдуме рф, ряде росСМИ и телеграмм-каналов.

По предварительным данным, машину с военкором атаковал FPV-дрон.

Стоит отметить, что «Z-военкор» также вел свой телеграм-канал. Поддубный транслировал роспропаганду более чем на 700 тысяч подписчиков.

Ранее СМИ соообщали, что ВСУ присутствует в 11 населенных пунктах Курской области.

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