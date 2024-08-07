У липні НАЗК провело 78 повних перевірок декларацій — виявлено недостовірних відомостей на 376 млн грн

У НАЗК також назвали ТОП порушення за результатами повних перевірок у липні декларацій.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за липень 2024 року завершило 78 повних перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом. Виявлено недостовірні відомості у кожній другій завершеній перевірці на загальну суму майже 364 млн грн та необґрунтованих активів на 12,3 млн грн.

У НАЗК зазначили, що до компетентних органів направлено 40 обґрунтованих висновків та скеровано до суду 2 протоколи.

ТОП порушення за результатами повних перевірок у липні виявлені у деклараціях:

заступника начальника РСЦ ГСЦ МВС в Миколаївській області (недостовірні відомості на 100,9 млн грн та 48,8 млн грн у деклараціях за 2021 та 2022 роки, розпочато кримінальне провадження);

колишнього заступника міністра (10,9 млн грн, розпочато кримінальне провадження);

депутата Кропивницької міської ради (18,2 млн грн, направлено обґрунтований висновок до Національної поліції України);

директора КП “Управління комунального господарства” Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (понад 12,6 млн грн; розпочато кримінальне провадження);

директора Державного інституту Укрдіпробудміст (10,1 млн грн, розпочато кримінальне провадження);

колишнього директора ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (понад 9,5 млн грн та 6,6 млн грн у деклараціях за 2021 та 2022 роки, розпочато кримінальні провадження);

працівника Полтавського районного ТЦК та СП (6,4 млн грн, направлено обґрунтований висновок);

начальника Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (4,9 млн грн, направлено обґрунтований висновок).

Крім того, у липні НАЗК склало 2 протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) (за декларування недостовірних відомостей).

Наразі загалом за 7 місяців розпочато 616 повних перевірок, з них 284 завершено, ще 332 перевірки тривають.

З 284 завершених перевірок виявлено недостовірні відомості (встановлено ознаки правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та ст. 366-2 КК України) у 129, що становить 45,4 % від завершених перевірок.

Серед усіх завершених повних перевірок декларацій найбільше порушень, у тому числі ознак незаконного збагачення, недостовірних відомостей та необґрунтованих активів, встановлено у деклараціях, поданих представниками:

органів місцевого самоврядування - 35, з них 19 - депутати місцевих рад, чотири депутати обласних рад; один голова обласної ради, один голова міської ради, один голова районної ради, три заступники міського голови;

органів судової влади - три, з них один суддя, та ще двоє інших осіб;

органів досудового розслідування - сім;

органів митної та податкової служби - 15;

державних підприємств - 15, з яких 11 - керівників підприємств;

органу законодавчої влади - одним народним депутатом.

Крім того, знайшли своє підтвердження факти декларування недостовірних відомостей у 42 із 103 завершених перевірок декларацій посадовців м. Києва (40,7%); у 10 з 25 завершених - посадовців Одеської області (40%); у 10 з 11 завершених - посадовців Черкаської області (90,9%).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.