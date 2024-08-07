У липні НАЗК провело 78 повних перевірок декларацій — виявлено недостовірних відомостей на 376 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за липень 2024 року завершило 78 повних перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом. Виявлено недостовірні відомості у кожній другій завершеній перевірці на загальну суму майже 364 млн грн та необґрунтованих активів на 12,3 млн грн.
У НАЗК зазначили, що до компетентних органів направлено 40 обґрунтованих висновків та скеровано до суду 2 протоколи.
ТОП порушення за результатами повних перевірок у липні виявлені у деклараціях:
Крім того, у липні НАЗК склало 2 протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) (за декларування недостовірних відомостей).
Наразі загалом за 7 місяців розпочато 616 повних перевірок, з них 284 завершено, ще 332 перевірки тривають.
З 284 завершених перевірок виявлено недостовірні відомості (встановлено ознаки правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та ст. 366-2 КК України) у 129, що становить 45,4 % від завершених перевірок.
Серед усіх завершених повних перевірок декларацій найбільше порушень, у тому числі ознак незаконного збагачення, недостовірних відомостей та необґрунтованих активів, встановлено у деклараціях, поданих представниками:
органів місцевого самоврядування - 35, з них 19 - депутати місцевих рад, чотири депутати обласних рад; один голова обласної ради, один голова міської ради, один голова районної ради, три заступники міського голови;
органів судової влади - три, з них один суддя, та ще двоє інших осіб;
органів досудового розслідування - сім;
органів митної та податкової служби - 15;
державних підприємств - 15, з яких 11 - керівників підприємств;
органу законодавчої влади - одним народним депутатом.
Крім того, знайшли своє підтвердження факти декларування недостовірних відомостей у 42 із 103 завершених перевірок декларацій посадовців м. Києва (40,7%); у 10 з 25 завершених - посадовців Одеської області (40%); у 10 з 11 завершених - посадовців Черкаської області (90,9%).
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