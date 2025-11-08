Кабмін вніс зміни до Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоровʼя

Змінами визначено підходи до обрахунку тривалості реабілітаційної сесії під час надання реабілітаційної монопослуги.

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоровʼя, у Типове положення про реабілітаційне відділення, підрозділ та у Типове положення про мультидисциплінарну реабілітаційну команду, затверджені постановою КМУ від 03.11.2021 N 1268 «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоровʼя», та до Додатку до Положення про індивідуальний реабілітаційний план, порядок його фінансування та реалізації, затверджений постановою КМУ від 16.12.2022 N 1462. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Визначено підходи до обрахунку тривалості реабілітаційної сесії під час надання реабілітаційної монопослуги, визначено сучасні підходи до керівництва реабілітаційним відділенням та запроваджено єдиний термін для опису інструментів, які використовують фахівці з реабілітації для оцінки стану функціонування пацієнта.

