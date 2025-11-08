  1. В Україні

Кабмін вніс зміни до Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоровʼя

21:06, 8 листопада 2025
Змінами визначено підходи до обрахунку тривалості реабілітаційної сесії під час надання реабілітаційної монопослуги.
Кабмін вніс зміни до Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоровʼя
Фото: kmu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоровʼя, у Типове положення про реабілітаційне відділення, підрозділ та у Типове положення про мультидисциплінарну реабілітаційну команду, затверджені постановою КМУ від 03.11.2021 N 1268 «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоровʼя», та до Додатку до Положення про індивідуальний реабілітаційний план, порядок його фінансування та реалізації, затверджений постановою КМУ від 16.12.2022 N 1462. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Визначено підходи до обрахунку тривалості реабілітаційної сесії під час надання реабілітаційної монопослуги, визначено сучасні підходи до керівництва реабілітаційним відділенням та запроваджено єдиний термін для опису інструментів, які використовують фахівці з реабілітації для оцінки стану функціонування пацієнта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]