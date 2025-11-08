Практика судів
Цивільні особи викрали чоловіка: у Вінницькому ТЦК прокоментували інцидент біля ринку «Сатурн», відео

19:59, 8 листопада 2025
Вінницький ОТЦК заявив, що група осіб силоміць відкрила двері автомобіля центру комплектування й викрала цивільного чоловіка.
Фото: скріншот
У суботу, 8 листопада, у Вінниці стався конфлікт за участі працівників ТЦК — біля ринку «Сатурн» люди спробували витягти з салону автомобіля чоловіка, якого везли на ВЛК. У свою чергу водій почав рух ледь не наїхавши на учасників.

Вінницький обласний ТЦК відреагував на інцидент. Там заявили, що військовослужбовці одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області пересувались в автомобілі «Рено Дастер» поблизу ринку «Сатурн» разом з цивільним громадянином для проходження військово-лікарської комісії.

Зазначається, що під час вимушеної зупинки через червоне світло світлофора машину було підрізано автомобілем «Фольксваген», з якого вибігли декілька осіб, що почали поводитися агресивно, перешкоджати роботі та висловлювати словесні претензії на адресу працівників ТЦК.

«Цивільні особи силоміць відкрили двері автомобіля й намагалися проникнути в нього.  Зрештою вони викрали цивільного чоловіка, витягнувши його з машини. З метою уникнення подальшого конфлікту військовослужбовці вирішили залишити місце події, аби не допустити ескалації ситуації.

Під час нападу один із цивільних почав бігти за автомобілем, намагався проникнути всередину транспортного засобу, чіплявся та, втративши рівновагу, перечепився і впав на проїжджу частину. Зазначений момент зафіксовано на відео, що поширене в мережі.

Розповсюдження відео та коментарів у соціальних мережах із твердженням про «наїзд» має ознаки свідомої спроби дискредитації роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та спричинення негативного ставлення до представників військової структури», - йдеться у заяві ТЦК.

Також у центрі комплектування додали, що наразі всі обставини події з’ясовуються спільно з Національною поліцією. Водночас проводяться заходи щодо отримання відео з камер зовнішнього спостереження для об'єктивного розгляду причини й наслідків цієї ситуації.

