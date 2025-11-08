  1. У світі

У центрі литовського міста вирішили ліквідувати радянське кладовище

21:42, 8 листопада 2025
Останки радянських солдатів будуть перенесені на околицю міста Шяуляй.
У центрі литовського міста вирішили ліквідувати радянське кладовище
фото: LRT
Міська рада литовського Шяуляя більшістю голосів підтримала рішення про демонтаж радянського військового кладовища, розташованого в центрі міста. На його місці планують облаштувати новий сквер, а рештки солдатів перенесуть на периферію Шяуляя. Про це пише LRT.

Початок робіт з перепоховання заплановано на листопад. Вартість проєкту становить близько 55 тисяч євро — ці витрати покриє Міністерство культури Литви, включивши їх до бюджету на наступний рік.

Цвинтар у Шяуляї був створений на вшанування 52 радянських військових, які нібито брали участь у звільненні міста від нацистів у роки Другої світової війни. Однак історики зазначають, що значна частина похованих загинула вже після завершення бойових дій у цьому регіоні.

