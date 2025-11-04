Практика судів
Верховний Суд направив на новий розгляд справу, бо суддя висловив думку про вину обвинуваченого

10:00, 4 листопада 2025
Колегія суддів зауважила, що емоційні прояви або коментарі судді під час розгляду можуть ставити під сумнів законність усього процесу.
Верховний Суд розглянув справу, у якій головуючий суддя у кримінальному провадженні висловив свою позицію щодо винуватості особи до виходу в нарадчу кімнату.

Деталі справи

Суді першої та апеляційної інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 125 КК. У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що головуючий у суді першої інстанції під час останнього слова обвинуваченого проявив упередженість і наперед висловив своє рішення щодо винуватості останнього.

Позиція Верховного Суду

Колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Суд вказав, що у результаті прослуховування запису перебігу судового засідання, в якому обвинувачений висловлював останнє слово, установлено, що дійсно головуючий у справі фактично оголосив свою позицію щодо винуватості обвинуваченого до виходу у нарадчу кімнату, що є порушенням таємниці наради суддів, яка є гарантією неупередженості та об’єктивності судового рішення.

Як вказує Верховний Суд, лише у нарадчій кімнаті вирішуються питання, передбачені ст. 368 КПК, оцінюються та зіставляються докази. Тобто суд вирішує комплекс обставин, які в тому числі впливають на доведеність чи недоведеність винуватості особи.

Колегія суддів ККС зазначила, що прояв емоцій судом під час судового розгляду є порушенням принципу відстороненості і може ставити під сумнів законність прийнятого рішення і судового процесу в цілому.  

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 17.09.2025 у справі № 161/1961/24 (провадження № 51-2426км25).

