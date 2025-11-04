Верховний Суд направив на новий розгляд справу, бо суддя висловив думку про вину обвинуваченого

Колегія суддів зауважила, що емоційні прояви або коментарі судді під час розгляду можуть ставити під сумнів законність усього процесу.

Верховний Суд розглянув справу, у якій головуючий суддя у кримінальному провадженні висловив свою позицію щодо винуватості особи до виходу в нарадчу кімнату.

Деталі справи

Суді першої та апеляційної інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 125 КК. У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що головуючий у суді першої інстанції під час останнього слова обвинуваченого проявив упередженість і наперед висловив своє рішення щодо винуватості останнього.

Позиція Верховного Суду

Колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Суд вказав, що у результаті прослуховування запису перебігу судового засідання, в якому обвинувачений висловлював останнє слово, установлено, що дійсно головуючий у справі фактично оголосив свою позицію щодо винуватості обвинуваченого до виходу у нарадчу кімнату, що є порушенням таємниці наради суддів, яка є гарантією неупередженості та об’єктивності судового рішення.

Як вказує Верховний Суд, лише у нарадчій кімнаті вирішуються питання, передбачені ст. 368 КПК, оцінюються та зіставляються докази. Тобто суд вирішує комплекс обставин, які в тому числі впливають на доведеність чи недоведеність винуватості особи.

Колегія суддів ККС зазначила, що прояв емоцій судом під час судового розгляду є порушенням принципу відстороненості і може ставити під сумнів законність прийнятого рішення і судового процесу в цілому.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 17.09.2025 у справі № 161/1961/24 (провадження № 51-2426км25).

