Верховный Суд направил на новое рассмотрение дело, потому что судья высказал мнение о вине обвиняемого

Коллегия судей отметила, что эмоциональные проявления или комментарии судьи во время рассмотрения дела могут поставить под сомнение законность всего процесса.

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором председательствующий судья в уголовном производстве высказал свою позицию относительно виновности лица до выхода в совещательную комнату.

Детали дела

Суды первой и апелляционной инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 125 УК. В кассационной жалобе сторона защиты утверждала, что председательствующий в суде первой инстанции во время последнего слова обвиняемого проявил предвзятость и заранее высказал свое решение относительно виновности последнего.

Позиция Верховного Суда

Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда отменила решения судов предыдущих инстанций и назначила новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Суд указал, что в результате прослушивания записи хода судебного заседания, в котором обвиняемый произносил последнее слово, установлено, что действительно председательствующий по делу фактически объявил свою позицию относительно виновности обвиняемого до выхода в совещательную комнату, что является нарушением тайны совещания судей, которая является гарантией беспристрастности и объективности судебного решения.

Как отмечает Верховный Суд, только в совещательной комнате решаются вопросы, предусмотренные ст. 368 УПК, оцениваются и сопоставляются доказательства. То есть суд решает комплекс обстоятельств, которые, в том числе, влияют на доказанность или недоказанность виновности лица.

Коллегия судей ККС отметила, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может поставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Постановление коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 17.09.2025 по делу № 161/1961/24 (производство № 51-2426км25).

