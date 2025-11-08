Підвищення податків у 2026 році не буде, — Данило Гетманцев

Данило Гетманцев також заявив, що наразі немає жодних підстав говорити про те, що наступного року будуть якісь істотні коливання курсу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що підвищення податків наступного року не буде.

«Так само хочу заспокоїти українців: зараз немає жодних підстав говорити про те, що наступного року будуть якісь істотні коливання курсу. Тому не слухайте тих, хто намагається переконати вас в іншому», - заявив він.

Він підкреслив, що бюджетний процес триває, а зараз продовжуються консультації з європейськими партнерами, з МВФ, Світовим банком, іншими країнами, щодо залучення ресурсів для покриття дефіциту бюджету наступного року.

«Впевнений, що переговори будуть успішними.

Що стосується внутрішніх ресурсів, то ключовий для нас – детінізація.

Закон – один для всіх. Кожен тіньовик та всі, хто залучений до їхніх схем, врешті зрозуміють це», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.