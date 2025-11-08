  1. В Україні

Міноборони презентувало «Пакунок пораненого» — що у ньому буде

20:44, 8 листопада 2025
Одяг враховуватиме окремі потреби жінок та чоловіків.
Міноборони презентувало «Пакунок пораненого» — що у ньому буде
Фото: mod.gov.ua
Міністерство оборони презентувало «Пакунок пораненого» для військовослужбовців, що зазнали поранень.

Зазначається, що «Пакунок пораненого» — це комплексне та централізоване забезпечення адаптивним одягом та засобами особистої гігієни.

Відомство розробило та розпочало закупки адаптивного одягу, який має вільний крій та текстильні застібки. Це дозволить медикам отримати миттєвий та безболісний доступ до уражених ділянок, а військовослужбовець має змогу почуватися більш комфортно та автономно.

При цьому такий одяг враховуватиме окремі потреби жінок та чоловіків.

Наразі вже передали 50 тисяч предметів адаптивного одягу.

До кінця 2025 року поранені військовослужбовці отримають понад 450 тисяч одиниць адаптивного одягу та 50 тисяч гігієнічних наборів.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

