  1. В Україні

У Києві 40% вчителів порушують мовний закон — Офіс уповноваженої із захисту мови

22:30, 8 листопада 2025
Як стало відомо, у Києві вчителі часто порушують мовне законодавство під час уроків і перерв.
У Києві 40% вчителів порушують мовний закон — Офіс уповноваженої із захисту мови
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві фіксується помітне зменшення використання української мови в освітньому процесі. Про це заявив заступник керівника секретаріату уповноваженої з захисту державної мови Сергій Сиротенко.

Він зазначив, що згідно з результатами моніторингу, у столиці, за оцінками школярів, 24% вчителів під час занять і 40% у період перерв використовують мову, що не відповідає вимогам мовного закону. Для порівняння: середній показник по країні становить 14% на уроках і 21% під час перерв.

За даними дослідження, 66% київських школярів зізналися, що спілкуються недержавною на уроках, а ще 82% – під час перерв. 18% столичних учнів сказали, що використовують виключно українську.

"Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Всі показники нижчі, ніж по Україні. Молоде покоління застосовує російську мову навіть частіше, ніж їхні батьки. Це ознака серйозного впливу країни-агресора. Через інтернет, соціальні мережі Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок", – вважає Сиротенко.

Він додав, що Секретаріат отримує небагато скарг щодо порушень у сфері освіти – приблизно 5% від загальної кількості. З-поміж цих скарг лише чверть стосуються шкіл.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]