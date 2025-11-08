У Києві 40% вчителів порушують мовний закон — Офіс уповноваженої із захисту мови

Як стало відомо, у Києві вчителі часто порушують мовне законодавство під час уроків і перерв.

У Києві фіксується помітне зменшення використання української мови в освітньому процесі. Про це заявив заступник керівника секретаріату уповноваженої з захисту державної мови Сергій Сиротенко.

Він зазначив, що згідно з результатами моніторингу, у столиці, за оцінками школярів, 24% вчителів під час занять і 40% у період перерв використовують мову, що не відповідає вимогам мовного закону. Для порівняння: середній показник по країні становить 14% на уроках і 21% під час перерв.

За даними дослідження, 66% київських школярів зізналися, що спілкуються недержавною на уроках, а ще 82% – під час перерв. 18% столичних учнів сказали, що використовують виключно українську.

"Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Всі показники нижчі, ніж по Україні. Молоде покоління застосовує російську мову навіть частіше, ніж їхні батьки. Це ознака серйозного впливу країни-агресора. Через інтернет, соціальні мережі Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок", – вважає Сиротенко.

Він додав, що Секретаріат отримує небагато скарг щодо порушень у сфері освіти – приблизно 5% від загальної кількості. З-поміж цих скарг лише чверть стосуються шкіл.

