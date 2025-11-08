Мир для України має бути справедливим і з гарантіями безпеки, — МЗС Австрії

В МЗС Австрії підкреслили, що в Україні не може бути миру без України, а в Європі не може бути безпеки без європейців.

Глава МЗС Австрії Беате Майль-Райзінгер заявила, що країна продовжує виступати за досягнення миру в Україні. Він має бути стійким та з міцними гарантіями безпеки. Про це вона сказала у зверненні до учасників 29-го Європейського форуму у Відні, пише Укрінформ.

«Загарбницька війна Росії фундаментально змінила Європу. Уже понад 1 200 днів страждань і смертей в Україні. Настав час для припинення вбивств. А тому Росія має по-справжньому сісти за стіл переговорів. Мир, звісно, повинен бути всебічним, справедливим і сталим, підкріпленим міцними гарантіями безпеки», - сказала міністерка.

Беате Майль-Райзінгер наголосила, що в Україні не може бути миру без України, а в Європі не може бути безпеки без європейців. Також вона додала, що Австрія продовжить підтримувати Україну, зокрема, щодо намірів Києва приєднатися до ЄС.

