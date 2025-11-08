Перевірки Держпраці під час воєнного стану: які підстави для проведення

У період дії воєнного стану позапланові заходи контролю за дотриманням трудового законодавства можуть проводитися на підставі низки причин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпраці роз’яснили, за яких умов можливе проведення позапланових перевірок у період воєнного стану. Контрольні заходи допускаються у разі звернення громадянина (або кількох осіб) із заявою про порушення, які завдали шкоди їхнім правам, здоров’ю, безпеці або навколишньому середовищу.

До звернення бажано додати документи, що підтверджують факт порушення.

Також підставою для перевірки може стати доручення прем’єр-міністра України, якщо йдеться про системні порушення або події, що негативно впливають на життя і здоров’я людей, довкілля чи безпеку держави.

Окремим випадком є настання аварій, смертельних нещасних випадків або профзахворювань, пов’язаних із діяльністю підприємства.

Усі ці обставини дають право Держпраці провести позапланову перевірку навіть в умовах воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.