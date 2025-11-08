Матір бійця із Хмельниччини готувала вибух на військовому об’єкті і передавала розвіддані ворогу

На завдання ворога жінка готувала вибух на військовому об’єкті.

Фото: прокуратура

На Хмельниччині за державну зраду і виправдовування збройної агресії РФ судитимуть 59-річну жінку. Про це розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, у квітні 2025 року представник російських спецслужб завербував її через Telegram.

За винагороду жінка погодилася проводити фото та відеофіксацію військових об’єктів на території міста та Хмельницького району.

Зазначається, що за день агентка встигала відвідати декілька різних локацій та передати відео про систему охорони та оборони військових частин своєму куратору.

Ще одним завданням у неї було виготовлення радіокерованого вибухового пристрою та його застосування. За таку роботу їй пообіцяли 5 тисяч доларів США.

Обвинувачена встигла купити усі складники. Їх вилучено з її житла після викриття та затримання у червні цього року.

Також виявилось, що жінка передала ворогу відомості з військових навчань, які проходив її син як військовослужбовець ЗСУ.

Окрім того вона адмініструвала спільноту в Telegram, де через поширені дописи виправдовувала збройну агресію щодо рідної країни.

Дії жінки кваліфіковано як вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, державна зрада, готування до виготовлення вибухового пристрою, виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікація осіб, які її здійснюють (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Вона перебуває під вартою без права внесення застави.

