Субсидія на опалювальний сезон — де дізнатися про розмір допомоги
Головне управління Пенсійного фонду в Закарпатській області розповіло, де можна отримати інформацію про розмір субсидії на опалювальний період.
Там підкресли, що ПФУ перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років.
Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі «Моя субсидія».
Виплату житлової субсидії за жовтень проведено в листопаді.
«Розмір житлової субсидії за жовтень, яку виплачено в листопаді, обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення (індивідуальне газове опалення, опалення електроенергією, централізоване теплопостачання) з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів)», – йдеться у повідомленні.
Якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але не зверталася за нею, то зробити це можна одним зі способів:
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд України»;
- особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;
- поштою на адресу територіального органу Фонду.
