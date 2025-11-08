Субсидія на опалювальний сезон — де дізнатися про розмір допомоги

Українці можуть самі дізнатися про розмір субсидії.

Головне управління Пенсійного фонду в Закарпатській області розповіло, де можна отримати інформацію про розмір субсидії на опалювальний період.

Там підкресли, що ПФУ перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років.

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі «Моя субсидія».

Виплату житлової субсидії за жовтень проведено в листопаді.

«Розмір житлової субсидії за жовтень, яку виплачено в листопаді, обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення (індивідуальне газове опалення, опалення електроенергією, централізоване теплопостачання) з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів)», – йдеться у повідомленні.

Якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але не зверталася за нею, то зробити це можна одним зі способів:

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд України»;

особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою на адресу територіального органу Фонду.

