  1. В Україні

Уряд оновив стратегію реформування шкільного харчування

22:00, 8 листопада 2025
Кабмін оновив Стратегію реформування шкільного харчування до 2027 року, уточнивши її цілі та додавши нові завдання.
Уряд оновив стратегію реформування шкільного харчування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів вніс зміни до Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року. Документ доповнено новими стратегічними та операційними цілями, а також уточнено формулювання вже чинних. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, до стратегічної цілі №1 додано нову операційну ціль, яка передбачає впровадження реформ у сфері шкільного харчування на регіональному та місцевому рівнях із урахуванням стратегічного підходу.

Додано нові завдання, зокрема, щодо поетапного впровадження безоплатного харчування для всіх учнів у закладах освіти, залучення місцевих виробників харчових продуктів та постачальників послуг з харчування до систем шкільного харчування.

Стратегію доповнено новою стратегічною ціллю 5 «Інтеграція України в міжнародні ініціативи з розвитку шкільного харчування та посилення міжнародної співпраці щодо впровадження реформи шкільного харчування в Україні». Уточнено формулювання очікуваних результатів від впровадження Стратегії.

Затверджено операційний план заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]