Уряд оновив стратегію реформування шкільного харчування

Кабмін оновив Стратегію реформування шкільного харчування до 2027 року, уточнивши її цілі та додавши нові завдання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів вніс зміни до Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року. Документ доповнено новими стратегічними та операційними цілями, а також уточнено формулювання вже чинних. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, до стратегічної цілі №1 додано нову операційну ціль, яка передбачає впровадження реформ у сфері шкільного харчування на регіональному та місцевому рівнях із урахуванням стратегічного підходу.

Додано нові завдання, зокрема, щодо поетапного впровадження безоплатного харчування для всіх учнів у закладах освіти, залучення місцевих виробників харчових продуктів та постачальників послуг з харчування до систем шкільного харчування.

Стратегію доповнено новою стратегічною ціллю 5 «Інтеграція України в міжнародні ініціативи з розвитку шкільного харчування та посилення міжнародної співпраці щодо впровадження реформи шкільного харчування в Україні». Уточнено формулювання очікуваних результатів від впровадження Стратегії.

Затверджено операційний план заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.