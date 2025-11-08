У Івано-Франківську сталася стрілянина — поліція повідомила подробиці

Між місцевим жителем та невідомими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив декілька пострілів.

У Івано-Франківську 8 листопада сталася стрілянина. Унаслідок події ніхто не постраждав. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області

«Чоловіка, який ймовірно, здійснив постріли, затримано.

Інформація про звуки пострілу на одній із вулиць обласного центру надійшла до поліції близько 20:00. На місце події негайно прибули поліцейські державної служби охорони, патрульної поліції та слідчо- оперативної групи», - заявили у поліції.

Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та невідомими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив декілька пострілів у повітря.

Наразі з чоловіком спілкуються правоохоронці та з’ясовують всі обставини події.

«Проводиться перевірка. Вирішується питання правової кваліфікації події», - додали у поліції.

