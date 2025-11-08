  1. В Україні

Як ФОПу-роботодавцю не порушити податкове законодавство під час мобілізації

21:24, 8 листопада 2025
У разі, якщо самозайнята особа, яка має найманих працівників, призивається на військову службу на особливий період або за контрактом, вона може уповноважити іншу особу здійснювати виплату заробітної платиа або інших доходів працівникам.
Податкова служба нагадує особливості виконання податкових обов’язків самозайнятими особами, які були мобілізовані та мають найманих працівників.

Зазначається, що якщо самозайнята особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за контрактом, має найманих працівників і на строк своєї військової служби, на особливий період уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, обов’язок з нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе така уповноважена особа.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, нараховані та утримані уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованою (звільненою з військової служби) самозайнятою особою, у тому числі особою, яка проходила військову службу за контрактом, протягом 180 календарних днів з дня її демобілізації (звільнення з військової служби), без нарахування штрафних і фінансових санкцій, пені.

Податкова звітність про суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору, нараховані та утримані уповноваженою особою з найманих працівників та інших фізичних осіб протягом строку військової служби самозайнятої особи, подається демобілізованою самозайнятою особою протягом 150 календарних днів з дня її демобілізації (звільнення з військової служби) у порядку, встановленому Податковим кодексом України (ПКУ), без нарахування штрафних і фінансових санкцій, пені, передбачених ПКУ. 

ФОП мобілізація

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

