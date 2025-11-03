Верховний Суд висловився щодо складання протоколу затримання після проведення огляду місця події

Складання протоколу затримання підозрюваної особи після проведення огляду місця події не є порушенням вимог КПК та не зумовлює недопустимості цієї слідчої дії – ККС ВС.

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу захисника у справі щодо незаконного обігу психотропних речовин і зробив важливий висновок: оформлення протоколу затримання підозрюваної особи після проведення огляду місця події не є порушенням вимог КПК та не зумовлює недопустимості цієї слідчої дії.

Деталі справи

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 307 КК (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

У касаційній скарзі захисник наполягав, що огляд місця події є недопустимою слідчою дією, оскільки засуджений на момент його проведення був підозрюваним, однак протокол його затримання складено не було, а сам протокол містить неточності щодо години проведення цієї слідчої дії.

Позиція Верховного Суду

Колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду залишила без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Суд констатував наявність у матеріалах кримінального провадження протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, яке відбулося після другого епізоду збуту особливо небезпечної психотропної речовини.

За його змістом обвинуваченому було повідомлено підстави затримання, роз’яснено його права та проінформовано, що про затримання буде повідомлено регіональний центр правової допомоги. Факт складання самого протоколу затримання у службовому кабінеті слідчого у відділі поліції не є порушенням КПК та не спростовує викладених у протоколі обставин, до якого у обвинуваченого скарг та зауважень не було.

Також протокол без зауважень було підписано захисником, а його копія була вручена засудженому, про що свідчить підпис останнього.

Складання протоколу затримання підозрюваної особи після проведення огляду місця події не є порушенням вимог КПК та не зумовлює недопустимості цієї слідчої дії.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 23.09.2025 у справі № 639/668/24 (провадження № 51-1937км25).

