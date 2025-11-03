Практика судов
Верховный Суд высказался относительно составления протокола задержания после проведения осмотра места происшествия

14:47, 3 ноября 2025
Составление протокола задержания подозреваемого лица после проведения осмотра места происшествия не является нарушением требований УПК и не влечет недопустимости этого следственного действия – КУС ВС.
Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу защитника по делу о незаконном обороте психотропных веществ и сделал важный вывод: оформление протокола задержания подозреваемого лица после проведения осмотра места происшествия не является нарушением требований УПК и не влечет недопустимости этого следственного действия.

Детали дела

Позиции судов первой и апелляционной инстанций: суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В кассационной жалобе защитник настаивал, что осмотр места происшествия является недопустимым следственным действием, поскольку осужденный на момент его проведения уже был подозреваемым, однако протокол его задержания составлен не был, а сам протокол содержит неточности относительно времени проведения данного следственного действия.

Позиция Верховного Суда

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда оставила без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Суд констатировал наличие в материалах уголовного производства протокола задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, которое произошло после второго эпизода сбыта особо опасного психотропного вещества.

Согласно его содержанию обвиняемому были разъяснены основания задержания, его права, а также сообщено, что о задержании будет уведомлен региональный центр правовой помощи.

Факт составления самого протокола задержания в служебном кабинете следователя в отделе полиции не является нарушением УПК и не опровергает изложенных в протоколе обстоятельств, к которому у обвиняемого не было жалоб и замечаний.

Также протокол без замечаний был подписан защитником, а его копия вручена осужденному, что подтверждается подписью последнего.

Составление протокола задержания подозреваемого лица после проведения осмотра места происшествия не является нарушением требований УПК и не влечет недопустимости этого следственного действия.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 23.09.2025 по делу № 639/668/24 (производство № 51-1937км25).

