Близько 200 000 чоловіків мобілізаційного віку вступають у виші, щоб уникнути мобілізації – Оксен Лісовий

Оксен Лісовий заявив, що у МОН є гіпотеза, що чоловіки мобілізаційного віку вступають у виші для фіктивного навчання.

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Через збільшення кількості чоловіків вікової категорії 25+ по відношенню до кількості такої ж категорії довоєнного періоду, МОН висунуло гіпотезу, що біля 200 тисяч чоловіків вступає у заклади вищої освіти для фіктивного навчання. Про це заявив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час робочого візиту на Миколаївщину, передає УНН.

«Ми фокусуємо свою увагу на такому критично неприйнятному явищі, як фіктивне навчання у закладах вищої освіти. Я повинен сказати, що сьогодні, провівши вибіркові перевірки Державної служби якості освіти у ряді закладів освіти різних форм власності, рівнів і регіонів - від Київських до регіональних, від приватних до державних і комунальних, малих і великих, ми виявили певну гіпотезу. За цією гіпотезою ми можемо оцінювати, що по кількості чоловіків 25+ і кількості такої ж категорії довоєнного періоду, зростання дозволяє нам висунути гіпотезу, що біля 200 000 чоловіків вступає у заклади вищої освіти на різні рівні: бакалаврат, магістратуру, навіть фахову передвищу освіту, хоча фокус був на бакалаврат, магістратуру і далі на аспірантуру», - каже Лісовий.

Він розповів, що ця проблема привернула увагу МОН, і була проведена не одна нарада на рівні прем'єр-міністра і Офісу Президента. До наради, яка проводилась головами обласних військових адміністрацій, були залучені ректори та представники закладів освіти.

«Ми будемо дуже уважно перевіряти і звертати увагу на це явище. Зараз база даних нам дасть загальні показники, і ми ще раз проаналізуємо ті аномалії, які виявимо. Тут є кілька негативних аспектів», - додає міністр.

Він переконаний, що питання мобілізації - це лише один аспект, але коли зосереджуємося на організації ефективного навчання в закладах освіти, це призводить до деградації системи вищої освіти.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у МОН повідомили, що у 2024 році скасовано вступ на денну форму навчання в аспірантурі за контрактом та відкориговано правила щодо поновлення навчання в аспірантурі, щоб, як зазначили в МОН, «навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації».

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах.

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