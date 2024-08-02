Доступ до електронних кабінетів вступників, ЄДЕБО і сайту Вступ-2024 закрито на невизначений строк

2 серпня закривається доступ до ЄДЕБО, сайту Вступу-2024 та електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти.

З 18:00 2 серпня доступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), сайту Вступ-2024 та електронних кабінетів вступників буде тимчасово відсутній. Про це повідомило державне підприємство «Інфоресурс».

Доступ закрито у зв’язку з проведенням підготовчих робіт і виконанням алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення (для вступників на основі ПЗСО та НРК5).

Доступ буде відкрито після розміщення рекомендацій.

«Інформуємо, що у зв’язку з проведенням підготовчих робіт і виконанням алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2024 році (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та НРК5) з 18:00 02.08.2024 до моменту розміщення рекомендацій буде тимчасово відсутній доступ до ЄДЕБО, сайту Вступу (https://vstup.edbo.gov.ua/) та електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти. Дякуємо за розуміння!» - йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня, о 18:00 за київським часом закінчується прийом заяв до закладів фахової передвищої освіти для вступників на основі 11 класів (ПЗСО) та диплома кваліфікованого робітника.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.