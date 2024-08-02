Практика судів
  1. У світі

Алжирську боксерку звинуватили у тому, що вона не пройшла «тест на стать» на Олімпіаді-2024

16:55, 2 серпня 2024
Алжирська боксерка Іман Хеліф стартувала на Олімпіаді-2024 попри скандал з «тестом на стать».
Алжирську боксерку звинуватили у тому, що вона не пройшла «тест на стать» на Олімпіаді-2024
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Алжирська боксерка Іман Хеліф розпочала виступи на Олімпіаді-2024, незважаючи на скандал, пов'язаний з питанням «тесту на стать». Як повідомляє видання The Guardian, питання виникли після її першого поєдинку, коли Хеліф здобула перемогу над італійською спортсменкою Анжелою Каріні.

Каріні, срібна призерка чемпіонату світу 2019 року, відмовилася продовжувати бій після того, як отримала сильний удар у ніс. Зустріч завершилася достроково, тривавши лише 46 секунд. «Моє серце розбите. Я вийшла в ринг, аби вшанувати памʼять про мого батька. Мені багато разів казали, що я — воїнка, але я обрала зупинитися задля мого здоровʼя. Так сильно мене не били ніколи в житті. Я не могла завершити бій після удару в носа», — розповіла Каріні. Вона додала: «Для мене це не поразка. Як на мене, якщо ти виходиш у ринг, ти вже переможниця. Я тут не суддя. Не мені казати, чи це справедливо, чи ні».

Іман Хеліф, у свою чергу, заявила у коментарі для BBC Sport, що має намір боротися з усіма суперниками заради здобуття золотої медалі. Вона підкреслила, що суперечки навколо її участі не впливають на її бажання перемогти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС вчергове спробує обрати голову Комісії 7 серпня

Поки що претендент на посаду голови ВККС один – представник НАЗК Андрій Пасічник.

Доступ до електронних кабінетів вступників, ЄДЕБО і сайту Вступ-2024 закрито на невизначений строк

2 серпня закривається доступ до ЄДЕБО, сайту Вступу-2024 та електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти.

Популярність професії юриста впала – більшість вступників хочуть стати психологами

Психологія, менеджмент, філологія і комп’ютерні науки обігнали професію юриста за популярністю серед вступників.

У Донецькій області побудують нові артезіанські свердловини – Кабмін погодив проект

Уряд погодив проект з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області під час воєнного стану.

Більша частина громадян нічого не знає про діяльність антикорупційних активістів – донори замовили опитування

Результати опитування, яке провів інститут з Вашингтону при фінансуванні USAID, свідчать, що більшість нічого не знає про діяльність громадських організацій стосовно боротьби з корупцією.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду