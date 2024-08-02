Алжирську боксерку звинуватили у тому, що вона не пройшла «тест на стать» на Олімпіаді-2024

Алжирська боксерка Іман Хеліф стартувала на Олімпіаді-2024 попри скандал з «тестом на стать».

Алжирська боксерка Іман Хеліф розпочала виступи на Олімпіаді-2024, незважаючи на скандал, пов'язаний з питанням «тесту на стать». Як повідомляє видання The Guardian, питання виникли після її першого поєдинку, коли Хеліф здобула перемогу над італійською спортсменкою Анжелою Каріні.

Каріні, срібна призерка чемпіонату світу 2019 року, відмовилася продовжувати бій після того, як отримала сильний удар у ніс. Зустріч завершилася достроково, тривавши лише 46 секунд. «Моє серце розбите. Я вийшла в ринг, аби вшанувати памʼять про мого батька. Мені багато разів казали, що я — воїнка, але я обрала зупинитися задля мого здоровʼя. Так сильно мене не били ніколи в житті. Я не могла завершити бій після удару в носа», — розповіла Каріні. Вона додала: «Для мене це не поразка. Як на мене, якщо ти виходиш у ринг, ти вже переможниця. Я тут не суддя. Не мені казати, чи це справедливо, чи ні».

Іман Хеліф, у свою чергу, заявила у коментарі для BBC Sport, що має намір боротися з усіма суперниками заради здобуття золотої медалі. Вона підкреслила, що суперечки навколо її участі не впливають на її бажання перемогти.

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