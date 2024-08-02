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Будівництва 1-ї черги меморіального кладовища: у НВМК повідомили, чи були порушення під час тендеру

16:43, 2 серпня 2024
Меморіальне кладовище будуватиме фірма, створена наступного дня після оголошення тендера.
Будівництва 1-ї черги меморіального кладовища: у НВМК повідомили, чи були порушення під час тендеру
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Заступник директора Державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Старущенко заперечив будь-які порушення під час проведення тендеру та визначення переможця для будівництва першої черги НВМК.

За його словами, вимоги до тендеру були суворішими, ніж зазвичай, оскільки це об'єкт національного значення.

«Державна установа хотіла максимально підстрахуватися, щоб справді на цей тендер не вийшли компанії, які не зможуть реалізувати проєкт... У результаті проведення тендеру вийшла ситуація, що на тендер подалася одна компанія», - сказав він на брифінгу 2 серпня.

Щодо переможця тендера, консорціуму «Білдінг Юа», який було створено наступного дня після оголошення тендера, заступник директора НВМК наголосив, що «зрада скасовується», оскільки це нормальна практика, коли група компаній об'єднується в консорціум, щоб сукупними можливостями реалізовувати проєкт.

«Немає нічого дивного, що група компаній побачила деякі вимоги щодо участі в проєкті будівництва Національного військового меморіального кладовища... прокомунікувала зі своїми колегами, зрозуміла, з яким досвідом вони можуть виступити в цьому консорціумі, і після оголошення вимог було створено цю компанію. Це не новина, є багато прецедентів і успішних кейсів», - наголосив Старущенко.

Крім того, на брифінгу зазначили, що всі компанії консорціуму проходили перевірку, в їхній структурі не виявлено підсанкційних осіб.

Серед іншого наголошується, що договір підряду ще не підписано, оскільки це має статися не раніше 6 серпня, після чого розпочнеться безпосереднє будівництво.

Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище будуватиме фірма «Білдінг Юа», яку першого серпня було визначено переможцем відповідного тендера. Компанія запропонувала виконати роботи за 1,75 мільярда гривень.

Консорціум «Білдінг Юа» було створено четвертого липня 2024 року, а тендер оголосили напередодні, третього липня.

Раніше ми писали, що уряд визначив місце для Національного військового меморіального кладовища.

Також повідомлялося, що НВМК отримало позитивний висновок щодо розгляду проектної документації на будівництво першої черги.  

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