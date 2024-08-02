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У Києві до 8 років в'язниці засудили палія 13 авто військових

16:34, 2 серпня 2024
35-річний мешканець Києва минулого року здійснив серію підпалів автомобілів військових.
У Києві до 8 років в'язниці засудили палія 13 авто військових
Джерело фото: UA.KyivPolice
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Чоловіка, який минулого року підпалив 13 автомобілів військовослужбовців у Деснянському районі Києва, засудили до восьми років ув'язнення. Він використовував саморобні запалювальні пристрої, які автоматично спрацьовували після встановлення на автівках. Про це повідомила поліція Києва.

Оперативники карного розшуку поліції Києва затримали зловмисника під час спроби підпалити черговий автомобіль. Під час обшуку у нього знайшли ще один саморобний пристрій. З'ясувалося, що 35-річний мешканець Києва, який переїхав до столиці у 2014 році, самостійно виготовляв ці пристрої.

Для розкриття цих злочинів поліція залучила найкращих оперативників та слідчих. Вони провели тривалі експертні дослідження, переглянули сотні гігабайтів відеозаписів та допитали понад тисячу свідків. У результаті ретельної роботи правоохоронці встановили особу зловмисника та довели його причетність до підпалів.

Згідно з вироком Дніпровського районного суду міста Києва, зловмисник був визнаний винним у навмисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Йому призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

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