У Мін’юсті відреагували на затримання співробітниці, яка намагалась заволодіти коштами агропідприємства

Міністерство юстиції зробило заяву щодо затримання співробітниці відомства.

Фото: ДБР

Як відомо, Державне бюро розслідувань затримало співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника, які шахрайськими діями намагались заволодіти коштами великого аграрного підприємства.

Згодом Міністерство юстиції України зробило заяву щодо затримання співробітниці.

«Жодного стосунку до Департаменту державної реєстрації, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вона не мала.

Також працівниця залучила спільником свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе «впливовим чиновником» у Мін'юсті й мав виступати гарантом виконання обіцянок. Даний спільник жодного стосунку до Міністерства юстиції не має», - йдеться у заяві відомства.

У Мін’юсті також додали, що співробітницю буде звільнено у відповідності до вимог законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.