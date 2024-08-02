Співробітниця Мін’юсту зі спільником-іноземцем намагались заволодіти коштами агропідприємства: їх затримали

Спільник називав себе «впливовим чиновником» Мін’юсту і мав виступати гарантом виконання обіцянок.

Державне бюро розслідувань повідомило, що затримало співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника, які шахрайськими діями намагались заволодіти коштами великого аграрного підприємства.

Зазначається, що за 120 тисяч доларів США вона обіцяла представнику бюджетоутворюючого підприємства регіону внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

«Також чиновниця залучила спільником свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе «впливовим чиновником» цього ж Міністерства і мав виступати гарантом виконання обіцянок», - заявили у ДБР.

У бюро додали, що 1 серпня спільники отримали перший транш у розмірі 30 тисяч доларів США та повідомили, що для позитивного розв'язання питання у заявника є два дні, щоб передати решту коштів.

«При цьому, чиновниця хизувалася впливовими знайомствами з керівниками правоохоронних органів», - пишуть у ДБР.

Після отримання коштів обох «ділків» було затримано. Фігурантам оголошено про підозру у замаху на заволодіння чужим майном з попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення в застави в еквіваленті 60 тис дол. кожному.

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