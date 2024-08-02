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Нацбанк оцінив вплив підвищення податків на зростання цін: які є ризики

15:54, 2 серпня 2024
Ведення нових податків або підвищення ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін в Україні, - Нацбанк.
Нацбанк оцінив вплив підвищення податків на зростання цін: які є ризики
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Заплановане збільшення податків може спричинити подальше підвищення споживчих цін для населення. Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку.

Зазначається, що очікуваний вплив на прискорення інфляції матиме підвищення акцизів на пальне, тютюнові вироби та алкоголь. 

Згідно з інформацією від НБУ, основний сценарій прогнозу враховує низку мобілізаційних заходів у 2024 році, зокрема підвищення акцизних податків. На даний момент ініціативи щодо запровадження нових податків або підвищення існуючих ставок, а також скорочення або скасування податкових пільг, становлять ризик для прогнозу.

Наголошується, що кожна з таких ініціатив може мати різний вплив на інфляцію. Наприклад, підвищення окремих прямих податків (зокрема, з доходів населення) зменшуватиме інфляційний тиск через обмеження споживання, компенсуючи таким чином вплив від більших бюджетних видатків.

«Податки на споживання містять більше проінфляційних ризиків, адже їх підвищення напряму відобразиться на споживчих цінах. Зокрема, у разі підвищення ставки ПДВ це позначиться майже на всіх компонентах, що входять до ІСЦ», – повідомили у Нацбанку.

Також Нацбанк вказує, що проінфляційні ризики містить і можливе впровадження військового збору з доходів підприємств, адже такий податок значною мірою може переноситися бізнесом на споживачів.

Як йдеться у звіті, ефект на ціни може бути мультиплікативним, оскільки оподаткування виникатиме на кожному етапі ланцюга виробництва та реалізації продукції, крім випадків вертикально інтегрованих компаній. Впровадження цього податку здатне «значно прискорити інфляцію» за відносно короткий термін.

Раніше ми писали, що НБУ прогнозує підвищення тарифів для населення на газ та опалення.

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