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Прем'єр-міністр Молдови натякнув на прохання Києва про повернення військовозобов'язаних

17:01, 2 серпня 2024
Молдова вирішуватиме питання повернення українських військовозобов'язаних згідно з міжнародним правом.
Прем'єр-міністр Молдови натякнув на прохання Києва про повернення військовозобов'язаних
Джерело фото: Kyiv Media
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Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив, що Київ звернувся з проханням повернути військовозобов'язаних українців, які нелегально виїхали до Молдови. В інтерв'ю виданню Newsmaker Речан зазначив, що Кишинів діятиме «згідно з міжнародним правом».

Журналісти нагадали про заяву посла України в Молдові, який повідомив про існування діалогу між двома країнами щодо повернення українських чоловіків, що втекли до Молдови, та поцікавилися позицією уряду з цього питання.

«Україна має такі побажання щодо усіх країн, де перебувають українці. Ми, як і усі, дотримуємося міжнародного законодавства і прав людини, і будемо діяти згідно з міжнародним правом», — сказав Речан.

На питання, чи можна розуміти його слова як відмову Молдови відправляти таких чоловіків назад в Україну, прем'єр-міністр підкреслив: «Ми будемо дотримуватися законодавства, і виконувати міжнародне законодавство у сфері прав людини».

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