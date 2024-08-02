Премьер-министр Молдовы намекнул на просьбу Киева о возвращении военнообязанных

Молдова будет решать вопрос возвращения украинских военнообязанных согласно международному праву.

Источник фото: Kyiv Media

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил, что Киев обратился с просьбой вернуть военнообязанных украинцев, которые нелегально выехали в Молдову. В интервью изданию Newsmaker Речан отметил, что Кишинев будет действовать «согласно международному праву».

Журналисты напомнили о заявлении посла Украины в Молдове, который сообщил о существовании диалога между двумя странами по возвращению украинских мужчин, сбежавших в Молдову, и поинтересовались позицией правительства по этому вопросу.

«Украина имеет такие пожелания относительно всех стран, где находятся украинцы. Мы, как и все, придерживаемся международного законодательства и прав человека, и будем действовать в соответствии с международным правом», - сказал Речан.

На вопрос, можно ли понимать его слова как отказ Молдовы отправлять таких мужчин обратно в Украину, премьер-министр подчеркнул: «Мы будем придерживаться законодательства, и выполнять международное законодательство в сфере прав человека».

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