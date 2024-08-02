В Viber сделали заявление о ситуации с попытками взлома аккаунтов пользователей

Хакеры рассылают пользователям Viber сообщения для того, чтобы получить доступ к аккаунтам.

В мессенджере Viber распространяется новая мошенническая схема. Хакеры рассылают пользователям сообщения для того, чтобы получить доступ к их аккаунтам. Об этом сообщал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Пользователям Viber поступает сообщение, в котором говорится о заблокированной попытке входа в аккаунт с устройства Android.

В Viber прокомментировали ситуацию с попытками взлома аккаунтов пользователей.

«Пользователи получили такое сообщение из-за активности злоумышленников, направленной на создание дополнительной нагрузки на нашу инфраструктуру», - заявили в компании.

Мессенджер заявил, что проявил эту подозрительную активность и заблокировал попытки.

«Поскольку мы являемся глобальной платформой с сотнями миллионов пользователей, такие злоумышленные попытки являются частью нашей повседневной работы и не являются чем-то новым. Нет причин беспокоиться. Мы постоянно принимаем меры по обнаружению и блокированию таких злоумышленных попыток», — заявили в компании.

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