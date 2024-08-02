У Viber зробили заяву щодо ситуації зі спробами зламати акаунти користувачів

Хакери розсилають користувачам Viber повідомлення для того, щоб отримати доступ до акаунтів.

У месенджері Viber шириться нова шахрайська схема. Хакери розсилають користувачам повідомлення для того, щоб отримати доступ до їхніх акаунтів. Про це повідомляв Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Користувачам Viber надходить повідомлення, в якому йдеться про заблоковану спробу входу у їхній акаунт з пристрою Android.

У Viber прокоментували ситуацію зі спробами зламати акаунти користувачів.

«Користувачі отримали таке повідомлення через активність зловмисників, спрямовану на створення додаткового навантаження на нашу інфраструктуру», — заявили у компанії.

Месенджер заявив, що виявив цю підозрілу активність і заблокував спроби.

«Оскільки ми є глобальною платформою з сотнями мільйонів користувачів, такі зловмисницькі спроби є частиною нашої повсякденної роботи та не є чимось новим. Немає причин хвилюватися. Ми постійно вживаємо заходів для виявлення та блокування таких зловмисницьких спроб», — заявили у компанії.

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