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Чи має пенсіонер повідомляти ПФУ про працевлаштування або звільнення з роботи: роз’яснення

08:21, 3 серпня 2024
Пенсіонер має повідомляти органи ПФУ про обставини, що спричиняють зміну статусу «працюючий» або «непрацюючий».
Чи має пенсіонер повідомляти ПФУ про працевлаштування або звільнення з роботи: роз’яснення
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Головне управління Пенсійного фонду у Запорізькій області пояснює, чи має пенсіонер повідомляти ПФУ про працевлаштування або звільнення з роботи.

Зазначається, що відповідно до статті 16 Закону України № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонер (застрахована особа) має повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, зокрема статусу «працюючий»/«непрацюючий», у разі працевлаштування чи звільнення з роботи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.

З цією вимогою кожен пенсіонер ознайомлюється під час оформлення пенсії, підписуючи заяву про призначення пенсії та отримавши «Пам’ятку пенсіонера».

Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов’язана з тим, що до пенсії можуть встановлюватися певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам.

Відсутність сплати страхових внесків у системі персоніфікованого обліку не є підставою для встановлення пенсіонерові статусу «непрацюючий».

Фіксування зазначеного факту здійснюється шляхом подання до органів Пенсійного фонду відповідної заяви та документів, що засвідчують відповідні відомості (зокрема копію наказу (розпорядження) про прийняття/звільнення з роботи або копію трудової книжки із записом про працевлаштування/звільнення або копію цивільно-правового договору).

Це можна зробити, зокрема, і в режимі онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ( Дія) з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

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