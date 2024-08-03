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Должен ли пенсионер сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении с работы: разъяснение

08:21, 3 августа 2024
Пенсионер должен уведомлять органы ПФУ об обстоятельствах, которые влияют на изменение статуса «работающий» или «неработающий».
Должен ли пенсионер сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении с работы: разъяснение
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Главное управление Пенсионного фонда в Запорожской области объясняет, должен ли пенсионер сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении с работы.

Отмечается, что согласно статье 16 Закона Украины № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионер (застрахованное лицо) должен уведомлять органы Пенсионного фонда об обстоятельствах, вызывающих изменение статуса застрахованного лица, в частности статуса «работающий»/«неработающий», в случае трудоустройства или увольнения с работы в течение десяти дней с момента их возникновения.

С этим требованием каждый пенсионер знакомится при оформлении пенсии, подписывая заявление о назначении пенсии и получив «Памятку пенсионера».

Необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении с работы связана с тем, что к пенсии могут устанавливаться определенные доплаты, надбавки или повышения, предусмотренные только неработающим пенсионерам.

Отсутствие уплаты страховых взносов в системе персонифицированного учета не является основанием для установления пенсионеру статуса «неработающего».

Фиксирование указанного факта осуществляется путем представления в органы Пенсионного фонда соответствующего заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (в том числе копию приказа (распоряжение) о принятии/увольнении с работы или копию трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении или копию гражданско-правового договора).

Это можно сделать, в частности, и в режиме онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Дия) с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

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