Компания Intel увольняет более 15 000 сотрудников, чтобы выбраться из кризиса

Техногигант пытается выбраться из кризиса и снизить затраты к 2025 году на 10 млрд долларов.

Корпорация Intel объявила о сокращении своего штата сотрудников на 15% и прекращении «второстепенной работы». Об этом сообщает The Verde.

Таким образом, техногигант пытается выбраться из кризиса и снизить затраты к 2025 году на 10 млрд долларов.

По оценкам экспертов, работу лишатся «от 15 до 19 тысяч специалистов».

Также отмечается, что Intel не успевает успеть за конкурентами по AMD и NVIDIA в плане применения генеративного искусственного интеллекта, но компания продолжит развиваться в этой области. Также компания продолжает наращивать производственные мощности для создания флагманских чипов для ноутбуков, где Apple и Qualcomm представляют серьезную угрозу с Arm.

Кроме того, серьезным ударом по престижу Intel есть и проблемы с процессорами 13 и 14-го поколения. Владельцы новых моделей еще в апреле жаловались на зависание и перезагрузку ПК в играх, но Intel только сейчас признала проблему. Это будет иметь долгосрочные последствия, уверены эксперты.

Выручка компании за второй квартал составила $12,8 млрд, снизившись лишь на 1% по сравнению с прошлым годом. Intel продолжает стабильно зарабатывать на продаже комплектующих для ПК и серверов.

Согласно оценкам Layoffs.fyi, отслеживающим сокращение сотрудников в компаниях по всему миру, более 120 тысяч специалистов потеряли работу в технологических корпорациях и стартапах в 2024 году. Тревожные сигналы об экономическом спаде в IT впервые сказались еще в конце 2021 года и продолжаются до сих пор.

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