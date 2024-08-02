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Популярность профессии юриста упала – большинство поступающих хотят стать психологами

15:39, 2 августа 2024
Психология, менеджмент, филология и компьютерные науки обогнали профессию юриста по популярности среди поступающих.
Популярность профессии юриста упала – большинство поступающих хотят стать психологами
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Профессия юриста больше не занимает первое место в рейтинге популярных специальностей для молодежи в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные вступительной кампании.

Впервые специальность 053 «Психология» оказалась на первом городе – поступающие подали на эту специальность 47 672 заявления, отмечает Education.ua.

Рейтинг следующий.

053 «Психология» – 47 672 заявления.

073 «Менеджмент» – 46 402 заявления.

035 «Филология» – 43 198 заявлений.

122 «Компьютерные науки» – 31 295 заявлений.

075 «Маркетинг» - 28 518 заявлений.

081 «Право» - 26 970 заявлений.

121 «Инженерия программного обеспечения» - 21 265 заявлений.

014 «Среднее образование» - 21 016 заявлений.

051 «Экономика» - 19 175 заявлений.

125 «Кибербезопасность и защита информации» – 17 329 заявлений.

Также абитуриенты интересуются специальностями: 072 «Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок» (15 992 заявления), 061 «Журналистика» (14 983 заявления), 222 «Медицина» (13 953 заявления), 076 «Предпринимательство и торговля» (13 925 заявлений) и 227 «Терапия и реабилитация» (13 214 заявлений).

Также отмечается, что поступающих стало меньше.

По сравнению со вступительной кампанией 2023 года абитуриентов оказалось меньше на 33% — 189 463 против 282 374 человек. Впрочем, вступительная кампания не завершилась 31 июля, а продлится до 31 октября вместе с возможностью провести дополнительный набор на контракт.

В тройку университетов, куда абитуриенты подавали заявления наиболее активно, и с какими средними конкурсными баллами их допустили к участию в конкурсном отборе 2024 года, входят ЛНУ имени Ивана Франко, КНУ имени Тараса Шевченко и НУ «Львовская политехника».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заочную форму обучения для юристов планируют отменить и заменить на дистанционную.

Автор: Наталья Мамченко 

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