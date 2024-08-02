Дело об избиении подчиненного: экс-руководитель ТЦК Ровенщины выйдет на свободу под залог

Адвокат Сергея Луцюка подчеркнул, что у подсудимого ухудшилось состояние здоровья, и обратился в суд с просьбой отменить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший руководитель Ровенского ТЦК и СП Сергей Луцюк выйдет из СИЗО на свободу после того, как оплатит сумму залога. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Прошел год, как местный суд впервые принял решение о взятии военного Сергея Луцюка под стражу после предъявленных ему органом досудебного расследования обвинений в незаконном обогащении, применении насилия к подчиненному и грабежу. Каждый раз в суде первой инстанции строжайшая мера пресечения продолжалась, а апелляционный суд оставлял определения следственных судей без изменений.

Ровенский апелляционный суд пересмотрел две апелляционные жалобы защитников Сергея Луцюка, поданные на постановление следователя судьи местного суда от 12 июля 2024 года, которым ему продлена мера пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, до 10 сентября.

Сторона защиты просила отменить оспариваемое определение и применить к подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей: домашний арест в ночное время суток.

Один из защитников дополнил апелляционную жалобу и просил применить к обвиняемому залог в размере 80 прожиточных минимумов доходов граждан для трудоспособных лиц (242 000 гривен).

Позицию защиты поддержал и обвиняемый и указал на значительное ухудшение состояния своего здоровья, также просил учесть, что его старший сын сейчас выполняет задачи в зоне боевых действий, а менее трех лет, принять во внимание факт перечисления личных средств в размере 300 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Против удовлетворения апелляционных жалоб выступил прокурор и указал, что риски, предусмотренные статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины, не исчезли. Обвиняемый, находясь на свободе, сможет незаконно влиять на свидетелей и потерпевшего, препятствовать рассмотрению дела, а также добавил, что в УПК Украины отсутствует норма об изменении меры пресечения на более мягкую в случае внесения средств на нужды ВСУ. Настаивал на оставлении оспариваемого определения следователя судьи местного суда по-прежнему.

Коллегия судей пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционных жалоб защитников Сергея Луцюка. Отменив обжалованное постановление следственного судьи местного о продлении бывшему руководителю областного ТЦК и СП меры пресечения в виде содержания под стражей, апелляционный суд принял решение о применении к обвиняемой меры пресечения в виде залога, правда, вдвое увеличив ее размер (150 прожиточных лиц (что составляет 454 200 гривен).

Прокурор хоть и указал на наличие рисков, но не обосновал их соответствующими доказательствами. Проанализировав заявленные им риски, апелляционный суд пришел к выводу, что они носят не конкретный, а отвлеченный характер и являются попыткой для дальнейшего вмешательства в право человека на свободу.

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