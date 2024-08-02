Популярність професії юриста впала – більшість вступників хочуть стати психологами

Психологія, менеджмент, філологія і комп’ютерні науки обігнали професію юриста за популярністю серед вступників.

Професія юриста більше не займає перші місця у рейтингу популярних спеціальностей для молоді в 2024 році. Про це свідчать дані вступної кампанії.

Вперше спеціальність 053 «Психологія» опинилася на першому місті — вступники подали на цю спеціальність 47 672 заяви, зазначає Education.ua.

Рейтинг наступний.

053 «Психологія» — 47 672 заяви.

073 «Менеджмент» — 46 402 заяви.

035 «Філологія» — 43 198 заяв.

122 «Комп’ютерні науки» — 31 295 заяв.

075 «Маркетинг» — 28 518 заяв.

081 «Право» — 26 970 заяв.

121 «Інженерія програмного забезпечення» — 21 265 заяв.

014 «Середня освіта» — 21 016 заяв.

051 «Економіка» — 19 175 заяв.

125 «Кібербезпека та захист інформації» — 17 329 заяв.

Також абітурієнти цікавляться спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (15 992 заяви), 061 «Журналістика» (14 983 заяви), 222 «Медицина» (13 953 заяви), 076 «Підприємництво та торгівля» (13 925 заяв) та 227 «Терапія та реабілітація» (13 214 заяви).

Також зазначається, що вступників поменшало.

У порівнянні зі вступною кампанією 2023 цьогоріч абітурієнтів виявилося менше на 33 % — 189 463 проти 282 374 осіб. Втім вступна кампанія не завершилася 31 липня, а триватиме до 31 жовтня разом із можливістю провести додатковий набір на контракт.

У трійку університетів, куди абітурієнти подавали заяви найактивніше, та з якими середніми конкурсними балами їх допустили до участі в конкурсному відборі 2024, входять ЛНУ імені Івана Франка, КНУ імені Тараса Шевченка та НУ «Львівська політехніка».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», заочну форму навчання для юристів планують скасувати і замінити її на дистанційну.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.