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Навіть вимкнена техніка споживає електроенергію: які прилади збільшують рахунки за світло

16:01, 27 червня 2026
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Телевізор, роутер і навіть зарядка можуть непомітно збільшувати рахунки за світло, навіть коли ви ними не користуєтеся.
Навіть вимкнена техніка споживає електроенергію: які прилади збільшують рахунки за світло
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Навіть якщо побутова техніка не працює, вона може продовжувати споживати електроенергію. Причиною є режим очікування (standby), який забезпечує роботу дисплеїв, годинників, датчиків, приймача сигналу від пульта дистанційного керування та збереження налаштувань. Через це пристрої залишаються під напругою цілодобово, а за рік таке «невидиме» споживання може суттєво вплинути на суму в рахунках за світло.

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Яка техніка споживає найбільше електроенергії

Найбільшу частку домашнього енергоспоживання забезпечують електроплити, бойлери, кондиціонери, пральні машини, мікрохвильові печі та холодильники. Залежно від моделі та режиму роботи електроплита може використовувати близько 4–8 кВт·год, бойлер — 2–3 кВт·год, кондиціонер — 2,2–3,37 кВт·год, пральна машина — 2–2,5 кВт·год, мікрохвильова піч — 1,5–2 кВт·год, а холодильник — 0,3–0,6 кВт·год.

Втім, витрати електроенергії не обмежуються лише часом активної роботи приладів. Як пояснили у Прикарпаттяобленерго, значна кількість сучасної техніки продовжує використовувати електроенергію навіть після вимкнення.

Які прилади найчастіше працюють у режимі очікування

За словами енергетиків, приховане споживання найчастіше характерне для телевізорів, мікрохвильових печей, кондиціонерів, пральних машин, зарядних пристроїв, комп'ютерів, моніторів, роутерів, музичних центрів, телевізійних приставок та мультимедійних систем.

Окрему увагу фахівці рекомендують звернути на зарядні пристрої. Кожен із них окремо споживає небагато електроенергії, однак якщо вони постійно залишаються увімкненими до мережі, разом із десятками інших гаджетів формують постійне навантаження.

Чому старі прилади обходяться дорожче

На рівень споживання електроенергії істотно впливає вік техніки. Зокрема, холодильники старих моделей використовують значно більше електроенергії, ніж сучасні прилади класів енергоефективності А+, А++ або А+++. Упродовж року така різниця може відчутно позначитися на сімейному бюджеті.

У літній період одним із найбільш енергоємних побутових приладів залишається кондиціонер. Водночас сучасні інверторні моделі класів А++ та А+++ споживають на 30–50% менше електроенергії, ніж обладнання класів В або С.

Крім цього, на витрати електроенергії впливає технічний стан обладнання. Наприклад, забруднені фільтри кондиціонера змушують систему працювати інтенсивніше, що призводить до збільшення споживання.

Як зменшити рахунки за світло

Для економії електроенергії фахівці радять відключати від розеток техніку, яка тривалий час не використовується. Власникам двозонних лічильників рекомендують вмикати бойлери, пральні машини та інші енергоємні прилади переважно у нічний період, коли діє нижчий тариф.

Під час купівлі нової техніки варто звертати увагу на клас її енергоефективності. Хоча сучасні моделі можуть коштувати дорожче, їхнє менше споживання електроенергії дозволяє компенсувати різницю у вартості.

Також для зменшення витрат електроенергії рекомендується регулярно очищати фільтри кондиціонерів, контролювати справність холодильників і не залишати електроніку без потреби в режимі очікування.

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Україна електроенергія світло комунальні послуги

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