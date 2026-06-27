Даже выключенная техника потребляет электроэнергию: какие приборы увеличивают счета за свет

Телевизор, роутер и даже зарядка могут незаметно увеличивать счета за свет, даже если вы ими не пользуетесь.

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Даже если бытовая техника не работает, она может продолжать потреблять электроэнергию. Причиной является режим ожидания (standby), который обеспечивает работу дисплеев, часов, датчиков, приемника сигнала от пульта дистанционного управления и сохранение настроек. Из-за этого устройства остаются под напряжением круглосуточно, а за год такое «невидимое» потребление может существенно повлиять на сумму в счетах за электроэнергию.

Какая техника потребляет больше всего электроэнергии

Наибольшую долю домашнего энергопотребления обеспечивают электроплиты, бойлеры, кондиционеры, стиральные машины, микроволновые печи и холодильники. В зависимости от модели и режима работы электроплита может потреблять около 4–8 кВт·ч, бойлер — 2–3 кВт·ч, кондиционер — 2,2–3,37 кВт·ч, стиральная машина — 2–2,5 кВт·ч, микроволновая печь — 1,5–2 кВт·ч, а холодильник — 0,3–0,6 кВт·ч.

Однако расход электроэнергии не ограничивается только временем активной работы приборов. Как пояснили в «Прикарпатьеоблэнерго», значительная часть современной техники продолжает потреблять электроэнергию даже после выключения.

Какие приборы чаще всего работают в режиме ожидания

По словам энергетиков, скрытое потребление чаще всего характерно для телевизоров, микроволновых печей, кондиционеров, стиральных машин, зарядных устройств, компьютеров, мониторов, роутеров, музыкальных центров, телевизионных приставок и мультимедийных систем.

Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на зарядные устройства. Каждое из них по отдельности потребляет немного электроэнергии, однако если они постоянно остаются подключенными к сети, то вместе с десятками других гаджетов создают постоянную нагрузку.

Почему старые приборы обходятся дороже

На уровень потребления электроэнергии существенно влияет возраст техники. В частности, холодильники старых моделей используют значительно больше электроэнергии, чем современные приборы классов энергоэффективности А+, А++ или А+++. В течение года такая разница может ощутимо сказаться на семейном бюджете.

В летний период одним из наиболее энергоемких бытовых приборов остается кондиционер. В то же время современные инверторные модели классов А++ и А+++ потребляют на 30–50% меньше электроэнергии, чем оборудование классов В или С.

Кроме того, на расход электроэнергии влияет техническое состояние оборудования. Например, загрязненные фильтры кондиционера заставляют систему работать интенсивнее, что приводит к увеличению потребления.

Как уменьшить счета за электроэнергию

Для экономии электроэнергии специалисты советуют отключать от розеток технику, которая длительное время не используется. Владельцам двухзонных счетчиков рекомендуют включать бойлеры, стиральные машины и другие энергоемкие приборы преимущественно в ночное время, когда действует более низкий тариф.

При покупке новой техники стоит обращать внимание на класс ее энергоэффективности. Хотя современные модели могут стоить дороже, их более низкое потребление электроэнергии позволяет со временем компенсировать разницу в цене.

Также для снижения расходов на электроэнергию рекомендуется регулярно очищать фильтры кондиционеров, следить за исправностью холодильников и не оставлять электронику без необходимости в режиме ожидания.

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