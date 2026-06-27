После мобилизации у мужчины обнаружили опухоль: суд объяснил, почему не отменил призыв

Львовский окружной административный суд пришел к выводу, что несогласие с заключением военно-врачебной комиссии и выявление заболевания после прохождения медицинского осмотра сами по себе не являются основаниями для отмены решения о призыве во время мобилизации.

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В судебной практике нередко возникают споры, связанные с обжалованием решений о призыве во время мобилизации. В частности, после прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанные заявляют о ненадлежащем проведении медицинского осмотра либо о заболеваниях, которые, по их мнению, должны были быть выявлены и учтены при определении пригодности к военной службе.

Львовский окружной административный суд рассмотрел одно из таких дел по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и подразделению Национальной полиции о признании противоправными действий при организации и проведении военно-врачебной комиссии, отмене решения о призыве во время мобилизации, а также о проведении повторного медицинского осмотра.

Суд исследовал, могут ли такие требования быть удовлетворены при отсутствии отмененного заключения военно-врачебной комиссии и без соблюдения установленной законодательством процедуры его обжалования.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по организации и проведению военно-врачебной комиссии без надлежащего медицинского обследования, отменить решение о его призыве на военную службу во время мобилизации и обязать провести повторный медицинский осмотр в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона с последующим принятием постановления с учетом выводов суда.

В обоснование иска истец указал, что после доставления в территориальный центр комплектования и социальной поддержки его принудительно привлекли к прохождению военно-врачебной комиссии и оформлению документов для призыва во время мобилизации. После прохождения медицинского осмотра было принято решение о его призыве на военную службу.

По мнению истца, военно-врачебная комиссия была проведена без полного медицинского обследования и без учета фактического состояния его здоровья. Он ссылался на то, что уже после призыва, 1 марта 2026 года, по результатам мультиспиральной компьютерной томографии органов брюшной полости и малого таза с контрастным усилением у него было выявлено опухолевое образование правой почки. Истец считал, что такое заболевание существовало и на момент прохождения военно-врачебной комиссии, однако не было установлено и учтено при определении его пригодности к военной службе.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, указав, что 14 ноября 2025 года районная внештатная постоянно действующая военно-врачебная комиссия провела медицинский осмотр истца, по результатам которого установила диагноз: «Z00. Общий осмотр и обследование лиц при отсутствии жалоб или установленного диагноза. Здоров». Согласно справке ВВК истец был признан пригодным к военной службе, а приказом начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки был призван на военную службу во время мобилизации и направлен в воинскую часть.

Ответчик также подчеркнул, что истец не обжаловал постановление ВВК в порядке, установленном законодательством, а потому согласился с ее выводом. Кроме того, во время прохождения медицинского осмотра он не сообщал о каких-либо жалобах на состояние здоровья, а утверждения об обнаружении злокачественного новообразования не были подтверждены надлежащими медицинскими доказательствами, приложенными к исковому заявлению.

При рассмотрении дела суд установил, что 14 ноября 2025 года территориальный центр комплектования и социальной поддержки выдал истцу направление для определения пригодности к военной службе. Медицинский осмотр проводился в учреждении здравоохранения, указанном в направлении. По результатам этого осмотра военно-врачебная комиссия признала истца пригодным к военной службе, после чего был издан приказ о его призыве во время мобилизации.

Суд также установил, что только после обращения в суд представитель истца направил в региональную военно-врачебную комиссию жалобу на постановление ВВК от 14 ноября 2025 года, однако материалы дела не содержали каких-либо сведений о результатах ее рассмотрения.

Что решил суд

Суд отметил, что в соответствии с Конституцией Украины, Законом «О воинской обязанности и военной службе», Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров №560, а также Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины военно-врачебная экспертиза осуществляется в порядке, определенном законодательством, а ее результаты оформляются постановлением военно-врачебной комиссии.

Суд установил, что направление истца на прохождение военно-врачебной комиссии было оформлено в соответствии с требованиями законодательства. Истец не привел конкретных обстоятельств, свидетельствующих о противоправности действий территориального центра комплектования и социальной поддержки при организации медицинского осмотра, а суд не установил каких-либо нарушений при выдаче направления или организации прохождения ВВК.

Суд обратил внимание, что постановление военно-врачебной комиссии, которым истец был признан пригодным к военной службе, оставалось действующим. Доказательств его отмены либо пересмотра в установленном законом порядке материалы дела не содержали. Само по себе обращение с жалобой в региональную ВВК не свидетельствует о незаконности постановления, а результаты ее рассмотрения суду представлены не были.

Суд подробно проанализировал Положение №402 и указал, что именно штатные военно-врачебные комиссии, в частности ВВК региона и Центральная военно-врачебная комиссия, наделены полномочиями проверять законность постановлений внештатных военно-врачебных комиссий, пересматривать их, отменять либо принимать решения о проведении повторного или контрольного медицинского осмотра. Внештатная ВВК или территориальный центр комплектования и социальной поддержки такими полномочиями не обладают.

Суд подчеркнул, что в случае несогласия с заключением внештатной военно-врачебной комиссии лицо прежде всего должно воспользоваться специальной процедурой административного обжалования в военно-врачебную комиссию высшего уровня. Лишь после принятия соответствующего решения возникает возможность его судебного пересмотра.

Относительно доводов об обнаружении после прохождения ВВК опухолевого образования правой почки суд указал, что административный суд не вправе оценивать правильность профессиональных действий врачей — членов военно-врачебной комиссии при установлении диагнозов, исследовании медицинской документации и применении Расписания болезней, поскольку такие вопросы требуют специальных медицинских знаний.

При этом суд учел правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 13 июня 2018 года по делу №806/526/16, согласно которой административный суд не может подменять собой медицинских специалистов и оценивать профессиональные решения врачей военно-врачебной комиссии.

Кроме того, суд применил вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 26 февраля 2025 года по делу №600/3273/22-а, согласно которому проверка соблюдения внештатной военно-врачебной комиссией требований Положения №402 при проведении медицинского осмотра относится к компетенции ВВК региона либо Центральной военно-врачебной комиссии. Несоблюдение лицом процедуры обжалования результатов медицинского осмотра является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении административного иска.

Учитывая, что решение ВВК о пригодности истца к военной службе оставалось действующим, а окончательное решение ВВК региона либо Центральной военно-врачебной комиссии, которое могло бы быть предметом судебного обжалования, в материалах дела отсутствовало, суд пришел к выводу, что требования о признании противоправными действий по организации и проведению ВВК, отмене решения о призыве, а также об обязании провести повторный медицинский осмотр являются необоснованными.

По результатам рассмотрения дела №380/3112/26 Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении административного иска в полном объеме. Суд также отметил, что оснований для распределения судебных расходов нет, поскольку в удовлетворении иска отказано полностью.

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