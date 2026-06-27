Після мобілізації у чоловіка виявили пухлину: суд пояснив, чому не скасував призов

Львівський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що незгода з висновком військово-лікарської комісії та виявлення захворювання після проходження медичного огляду самі по собі не є підставами для скасування рішення про призов під час мобілізації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У судовій практиці нерідко виникають спори, пов'язані з оскарженням рішень про призов під час мобілізації. Зокрема, після проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язані заявляють про неналежне проведення медичного огляду або про захворювання, які, на їхню думку, мали бути виявлені та враховані під час визначення придатності до військової служби.

Львівський окружний адміністративний суд розглянув одну з таких справ за позовом військовозобов'язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та підрозділу Національної поліції про визнання протиправними дій під час організації та проведення військово-лікарської комісії, скасування рішення про призов під час мобілізації та зобов'язання провести повторний медичний огляд.

Суд дослідив, чи можуть такі вимоги бути задоволені за відсутності скасованого висновку військово-лікарської комісії та без дотримання встановленої законодавством процедури його оскарження.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо організації та проведення військово-лікарської комісії без належного медичного обстеження, скасувати рішення про його призов на військову службу під час мобілізації та зобов'язати провести повторний медичний огляд у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону з подальшим прийняттям постанови з урахуванням висновків суду.

На обґрунтування позову позивач зазначив, що після доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки його було примусово залучено до проходження військово-лікарської комісії та оформлення документів щодо призову під час мобілізації. Після проходження медичного огляду було прийнято рішення про його призов на військову службу.

На думку позивача, військово-лікарська комісія була проведена без повного медичного обстеження та без урахування фактичного стану його здоров'я. Він посилався на те, що вже після призову, 1 березня 2026 року, за результатами мультиспіральної комп'ютерної томографії органів черевної порожнини та малого таза з контрастним підсиленням у нього було виявлено пухлинне утворення правої нирки. Позивач вважав, що таке захворювання існувало й на момент проходження військово-лікарської комісії, однак не було встановлене та враховане під час визначення його придатності до військової служби.

Відповідач заперечував проти позову, зазначивши, що 14 листопада 2025 року районна позаштатна постійно діюча військово-лікарська комісія провела медичний огляд позивача, за результатами якого встановила діагноз «Z00. Загальний огляд та обстеження осіб за відсутності скарг або встановленого діагнозу. Здоровий». Відповідно до довідки ВЛК позивача було визнано придатним до військової служби, а наказом начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки його призвано на військову службу під час мобілізації та направлено до військової частини.

Відповідач також наголосив, що позивач не оскаржив постанову ВЛК у порядку, визначеному законодавством, а тому погодився з її висновком. Крім того, під час проходження медичного огляду він не повідомляв про будь-які скарги на стан здоров'я, а твердження про виявлення злоякісного новоутворення не були підтверджені належними медичними доказами, поданими разом із позовною заявою.

Під час розгляду справи суд встановив, що 14 листопада 2025 року територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видав позивачу направлення для визначення придатності до військової служби. Медичний огляд проводився у закладі охорони здоров'я, визначеному у направленні. За результатами цього огляду військово-лікарська комісія визнала позивача придатним до військової служби, після чого було видано наказ про його призов під час мобілізації.

Також суд встановив, що лише після звернення до суду представник позивача направив до регіональної військово-лікарської комісії скаргу на постанову ВЛК від 14 листопада 2025 року, однак матеріали справи не містили жодних відомостей про результати її розгляду.

Що вирішив суд

Суд зазначив, що відповідно до Конституції України, Закону «Про військовий обов'язок і військову службу», Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №560, а також Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, військово-лікарська експертиза здійснюється у визначеному законодавством порядку, а її результати оформлюються постановою військово-лікарської комісії.

Суд установив, що направлення позивача на проходження військово-лікарської комісії було оформлено відповідно до вимог законодавства. Позивач не навів конкретних обставин, які б свідчили про протиправність дій територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час організації медичного огляду, а суд не встановив будь-яких порушень при видачі направлення або організації проходження ВЛК.

Суд звернув увагу, що постанова військово-лікарської комісії, якою позивача було визнано придатним до військової служби, залишалася чинною. Доказів її скасування чи перегляду у встановленому законом порядку матеріали справи не містили. Подання скарги до регіональної ВЛК саме по собі не свідчить про незаконність постанови, а результати її розгляду до суду не були надані.

Суд докладно проаналізував Положення №402 та зазначив, що саме штатні військово-лікарські комісії, зокрема ВЛК регіону та Центральна військово-лікарська комісія, наділені повноваженнями перевіряти законність постанов позаштатних військово-лікарських комісій, переглядати їх, скасовувати або приймати рішення про проведення повторного чи контрольного медичного огляду. Позаштатна ВЛК або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки такими повноваженнями не наділені.

Суд підкреслив, що у разі незгоди з висновком позаштатної військово-лікарської комісії особа повинна насамперед скористатися спеціальною процедурою адміністративного оскарження до військово-лікарської комісії вищого рівня. Лише після прийняття відповідного рішення виникає можливість його судового перегляду.

Щодо доводів про виявлення після проходження ВЛК пухлинного утворення правої нирки суд зазначив, що адміністративний суд не вправі оцінювати правильність професійних дій лікарів-членів військово-лікарської комісії при встановленні діагнозів, дослідженні медичної документації та застосуванні Розкладу хвороб, оскільки такі питання потребують спеціальних медичних знань.

При цьому суд врахував правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 13 червня 2018 року у справі №806/526/16, відповідно до якої адміністративний суд не може підміняти собою медичних спеціалістів та оцінювати професійні рішення лікарів військово-лікарської комісії.

Крім того, суд застосував висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 26 лютого 2025 року у справі №600/3273/22-а, згідно з яким перевірка того, чи дотрималася позаштатна військово-лікарська комісія вимог Положення №402 під час проведення медичного огляду, належить до компетенції ВЛК регіону або Центральної військово-лікарської комісії. Недотримання особою процедури оскарження результатів медичного огляду є самостійною підставою для відмови у задоволенні адміністративного позову.

З огляду на те, що рішення ВЛК щодо придатності позивача до військової служби залишалося чинним, а остаточного рішення ВЛК регіону чи Центральної військово-лікарської комісії, яке могло б бути предметом судового оскарження, матеріали справи не містили, суд дійшов висновку, що вимоги про визнання протиправними дій щодо організації та проведення ВЛК, скасування рішення про призов, а також про зобов'язання провести повторний медичний огляд є безпідставними.

За результатами розгляду справи № 380/3112/26 Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні адміністративного позову в повному обсязі. Суд також зазначив, що підстав для розподілу судових витрат немає, оскільки у задоволенні позову відмовлено повністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.